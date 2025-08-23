  • Спортс
Траньков – на слова Романцева о фигуристах: «Когда так долго работаешь в «Спартаке», то подобное свинство возможно. Пусть посчитает, сколько медалей принесли фигуристы, а сколько – футболисты»

Максим Траньков резко раскритиковал слова Олега Романцева о фигуристах.

Экс-главный тренер «Спартака» ранее заявил: «Футбол – это мужицкая игра. Если ты валяешься, корчишься, кричишь – иди в другой вид спорта, в фигурное катание».

«Слова Романцева про фигурное катание? С уважением отношусь к спортивным заслугам Романцева. Но когда ты так долго работаешь в «Спартаке», то, наверное, подобное свинство возможно.

Фигурное катание и балет являются достоянием России. Пусть посчитает, сколько медалей за всю историю нашей страны принесли фигуристы, а сколько – футболисты. Это просто не сравнимо. Думаю, Романцев не смотрел фигурное катание и не знает, с каких высот наши девочки падают на лед, а потом встают и продолжают с улыбкой кататься. Это не просто неуважение к виду спорта, а неуважение к самому себе.

Конечно, такие сравнения оскорбляют, причем не только от футболистов, но и от хоккеистов. Обычно и они позволяют сравнивать фигурное катание и балет. Но великий русский балет и великое русское фигурное катание знают во всем мире, а насколько велик наш российский футбол, все и так знают.

В основном такое отношение в игровых видах спорта. Но что поделать – таковы стереотипы. У меня есть много друзей и знакомых футболистов, которые не позволяют себе таких слов», – сказал двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Траньков.

