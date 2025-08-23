«Леванте» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
«Барселона» на выезде встретится с «Леванте» в рамках Ла Лиги.
Матч пройдет на стадионе «Сьюдад де Валенсия».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:30 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
Ла Лига. 2 тур
23 августа 19:30, Сьюдад де Валенсия
