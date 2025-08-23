  • Спортс
Вице-президент Федерации альпинизма России о Наговициной: «Как можно констатировать гибель, если ее никто не видел ни с дрона, ни с вертолета. Как можно так говорить?»

В Федерации альпинизма России не подтвердили гибель Натальи Наговициной.

Ранее о смерти застрявшей 12 августа на высоте более 7000 м российской альпинистки сообщил телеграм-канал SHOT. 

«Этому нет подтверждения. Констатировать смерть может только врач.

Как можно констатировать гибель, если ее никто не видел ни с дрона, ни с вертолета. Как можно так говорить?» – сказал вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
Альпинизм
происшествия
Р-Спорт
Федерация альпинизма России
Наталья Наговицина
