Батраков забил в 6 из 7 последних матчей – у него 1+1 с «Ростовом». У хавбека «Локомотива» 9 голов менее чем за месяц

Алексей Батраков забил 9 голов за последний месяц.

Полузащитник «Локомотива » открыл счет на 7-й минуте матча с «Ростовом » в 6-м туре Мир РПЛ .

20-летний футболист начиная с 26 июля отличился в 6 из 7 игр. В общей сложности за это время у него 9 забитых мячей (включая хет-трик в ворота «Спартака»).

На 20-й минуте Алексей отдал голевой пас. Подробно со статистикой Батракова можно ознакомиться здесь .

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.