Батраков забил в 6 из 7 последних матчей – у него 1+1 с «Ростовом». У хавбека «Локомотива» 9 голов менее чем за месяц
Алексей Батраков забил 9 голов за последний месяц.
Полузащитник «Локомотива» открыл счет на 7-й минуте матча с «Ростовом» в 6-м туре Мир РПЛ.
20-летний футболист начиная с 26 июля отличился в 6 из 7 игр. В общей сложности за это время у него 9 забитых мячей (включая хет-трик в ворота «Спартака»).
На 20-й минуте Алексей отдал голевой пас. Подробно со статистикой Батракова можно ознакомиться здесь.
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
Увольнять ли Семака?34539 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости