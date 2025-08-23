«Арсенал» за 60+7,5 млн фунтов купил Эзе у «Кристал Пэлас». Вингер взял 10-й номер

«Арсенал» объявил о трансфере Эберечи Эзе.

По информации Sky Sports , «Кристал Пэлас » получил за вингера 60 млн фунтов, еще 7,5 млн предусмотрены в качестве бонусов. Футболист, в детстве занимавшийся в академии «канониров», заключил контракт на 4 года.

Эзе взял 10-й номер в новой команде.

Общий объем расходов «Арсенала » этим летом достиг 267 млн фунтов. В борьбе за Эберечи клуб опередил принципиального соперника – «Тоттенхэм».

В минувшем сезоне Эзе провел 34 игры в АПЛ и забил 8 голов, а также отдал 8 результативных передач. Подробно со статистикой 27-летнего игрока можно ознакомиться здесь .

