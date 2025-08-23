«Арсенал» за 60+7,5 млн фунтов купил Эзе у «Кристал Пэлас». Вингер взял 10-й номер
«Арсенал» объявил о трансфере Эберечи Эзе.
По информации Sky Sports, «Кристал Пэлас» получил за вингера 60 млн фунтов, еще 7,5 млн предусмотрены в качестве бонусов. Футболист, в детстве занимавшийся в академии «канониров», заключил контракт на 4 года.
Эзе взял 10-й номер в новой команде.
Общий объем расходов «Арсенала» этим летом достиг 267 млн фунтов. В борьбе за Эберечи клуб опередил принципиального соперника – «Тоттенхэм».
В минувшем сезоне Эзе провел 34 игры в АПЛ и забил 8 голов, а также отдал 8 результативных передач. Подробно со статистикой 27-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Фото: arsenal.com
Увольнять ли Семака?34539 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт «Арсенала»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости