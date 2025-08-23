Фонбет Кубок Блинова. «Сибирь» играет с «Северсталью», «Авангард» против «Локомотива»
В Омске продолжается Фонбет Кубок Блинова.
Фонбет Кубок Блинова
«Сибирь» – «Северсталь» – 1:1 (1:1, второй период)
1:0 – 12 Климович (Яковлев, Беляков)
1:1 – 19 Думбадзе (Чебыкин)
«Авангард» – «Локомотив» – 16:30
Положение команд: «Авангард» – 4 очка (2 матча), «Северсталь» – 4 (2), «Локомотив» – 2 (2), «Сибирь» – 1 (2), «Нефтехимик» – 0 (2).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт КХЛ
