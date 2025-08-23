Live
1

«Сассуоло» – «Наполи». 0:1 – Мактоминей забил! Онлайн-трансляция

«Наполи» играет в гостях с «Сассуоло» в 1-м туре Серии А.

Матч проходит на стадионе «Читта-дель-Триколоре».

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 17-й минуте счет открыл полузащитник гостей Скотт Мактоминей.

Встречу в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».

Серия А. 1 тур
23 августа 16:30, Читта-дель-Триколоре
Сассуоло
Перерыв
0 - 1
Наполи
Перерыв
17’
  Мактоминей
Сассуоло
Турати, Дойг, Мухаремович, Романья, Валюкевич, Болока, Липани, Коне, Лорьянте, Пинамонти, Берарди
Запасные: Гион, Мулаттьери, Дзакки, Миссори, Пьераньоло, Фадера, Моро, Альварес, Идзес, Саталино, Канде, Вольпато, Пьерини, Мурич
1тайм
Наполи:
Мерет, Оливера, Жезус, Ррахмани, Ди Лоренцо, Лоботка, Мактоминей, де Брюйне, Замбо-Ангисса, Политано, Лукка
Запасные: Ланг, Контини-Барановский, Марьянуччи, Спинаццола, Вергара, Шеддира, Маццокки, Хаса, Амброзино, Бекема, Буонджорно, Дзаноли, Гилмор, Милинкович-Савич, Нерес
Подробнее

Календарь Серии А

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoНаполи
logoСассуоло
logoсерия А Италия
онлайны
logoСкотт Мактоминей
