Перерыв
«Сассуоло» – «Наполи». 0:1 – Мактоминей забил! Онлайн-трансляция
«Наполи» играет в гостях с «Сассуоло» в 1-м туре Серии А.
Матч проходит на стадионе «Читта-дель-Триколоре».
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
Уже на 17-й минуте счет открыл полузащитник гостей Скотт Мактоминей.
Встречу в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».
Серия А. 1 тур
23 августа 16:30, Читта-дель-Триколоре
Увольнять ли Семака?32652 голоса
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости