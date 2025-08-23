«Спартак» одержал победу впервые за 5 матчей – над «Рубином»

«Спартак» одержал победу впервые за 5 матчей.

Команда Деяна Станковича обыграла «Рубин » со счетом 2:0 в 6-м туре Мир РПЛ .

Это первая победа красно-белых за пять последних матчей. Ранее на этом отрезке они трижды сыграли вничью в игровое время и потерпели поражение от «Локомотива» (махачкалинскому «Динамо» москвичи уступили в серии пенальти в кубковом матче).

26 августа «Спартак » примет «Пари НН».