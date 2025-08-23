«Спартак» одержал победу впервые за 5 матчей – над «Рубином»
«Спартак» одержал победу впервые за 5 матчей.
Команда Деяна Станковича обыграла «Рубин» со счетом 2:0 в 6-м туре Мир РПЛ.
Это первая победа красно-белых за пять последних матчей. Ранее на этом отрезке они трижды сыграли вничью в игровое время и потерпели поражение от «Локомотива» (махачкалинскому «Динамо» москвичи уступили в серии пенальти в кубковом матче).
26 августа «Спартак» примет «Пари НН».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
