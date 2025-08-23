  • Спортс
«Динамо» – «Пари НН». Сергеев, Бителло, Лещук играют. Онлайн-трансляция начнется в 20:45

«Динамо» примет «Пари НН» в 6-м туре Мир РПЛ.

Матч пройдет на «ВТБ Арене».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 20:45 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».

Премьер-лига. 6 тур
23 августа 17:45, ВТБ Арена
Динамо
Не начался
Пари НН

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Увольнять ли Семака?32662 голоса
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoДинамо Москва
онлайны
logoпремьер-лига Россия
logoПари НН
