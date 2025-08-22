Бундеслига стартует! «Бавария» примет «Лейпциг», в субботу «Байер» сыграет с «Хоффенхаймом», «Боруссия» – с «Санкт-Паули»

В Германии стартует новый сезон Бундеслиги.

В пятницу «Бавария » сыграет дома с «РБ Лейпциг ».

В субботу «Байер » примет «Хоффенхайм », «Айнтрахт » проведет домашний матч с «Вердером», «Боруссия» Дортмунд встретится на выезде с «Санкт-Паули».

Чемпионат Германии

1-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Бундеслиги