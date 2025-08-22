Бундеслига стартует! «Бавария» примет «Лейпциг», в субботу «Байер» сыграет с «Хоффенхаймом», «Боруссия» – с «Санкт-Паули»
В Германии стартует новый сезон Бундеслиги.
В пятницу «Бавария» сыграет дома с «РБ Лейпциг».
В субботу «Байер» примет «Хоффенхайм», «Айнтрахт» проведет домашний матч с «Вердером», «Боруссия» Дортмунд встретится на выезде с «Санкт-Паули».
Чемпионат Германии
1-й тур
22 августа 18:30, Альянц Арена
Не начался
23 августа 13:30, Дойче банк Парк
Не начался
23 августа 13:30, Бай-Арена
Не начался
23 августа 13:30, Europa-Park Stadion
23 августа 13:30, Ан дер Альтен Ферстерай
Не начался
23 августа 13:30, Фойт-Арена
Не начался
23 августа 16:30, Миллернтор
Не начался
24 августа 13:30, Мева Арена
24 августа 15:30, Боруссия-Парк
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Увольнять ли Семака?23158 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости