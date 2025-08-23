«Русская община» о смерти Ерошевича: «Сколько должно погибнуть наших братьев от рук приезжих, чтобы навести порядок в миграционной политике? Виновные понесут наказание – это дело чести»
Футбольный клуб «Русская община» прокомментировал смерть Арсения Ерошевича.
Игрок умер в больнице после группового избиения мигрантами.
«Выражаем соболезнования родным и близким убиенного Арсения Ерошевича. «Русская община» будет находиться рядом с семьей пострадавшего до конца. Все виновные в его смерти должны быть привлечены к ответственности по всей строгости закона.
Сколько еще должно погибнуть наших братьев от рук приезжих, чтобы наконец раз и навсегда навести порядок в нашей миграционной политике?» – говорится в одном сообщении в телеграм-канале «Русской общины».
«Все виновные в его смерти понесут наказание по всей строгости и справедливости. Для нас это дело чести, и мы не остановимся и не успокоимся», – сказано в другом.
