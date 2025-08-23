15-летний Доуман дебютировал за «Арсенал» в АПЛ и заработал пенальти в матче с «Лидсом». Только Нванери был моложе, когда сыграл первый матч

За «Арсенал» теперь играют два самых молодых дебютанта в истории АПЛ .

«Канониры» разгромили «Лидс » во 2-м туре чемпионата Англии (5:0).

На 64-й минуте в составе «Арсенала» на поле появился Макс Доуман, полузащитник заменил Нони Мадуэке. Доуман провел свой первый матч в АПЛ , его возраст – 15 лет и 235 дней.

Англичанин занял второе место в списке самых молодых дебютантов лиги. На первой строчке – Итан Нванери из «Арсенала » (15 лет 181 день). На третьем месте – Джереми Монга из «Лестера » (15 лет 271 день).

В добавленное время Макс заработал пенальти для своей команды, который реализовал Виктор Дьокереш.

Фото: x.com/Arsenal