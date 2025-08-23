15-летний Доуман дебютировал за «Арсенал» в АПЛ и заработал пенальти в матче с «Лидсом». Только Нванери был моложе, когда сыграл первый матч
За «Арсенал» теперь играют два самых молодых дебютанта в истории АПЛ .
«Канониры» разгромили «Лидс» во 2-м туре чемпионата Англии (5:0).
На 64-й минуте в составе «Арсенала» на поле появился Макс Доуман, полузащитник заменил Нони Мадуэке. Доуман провел свой первый матч в АПЛ, его возраст – 15 лет и 235 дней.
Англичанин занял второе место в списке самых молодых дебютантов лиги. На первой строчке – Итан Нванери из «Арсенала» (15 лет 181 день). На третьем месте – Джереми Монга из «Лестера» (15 лет 271 день).
В добавленное время Макс заработал пенальти для своей команды, который реализовал Виктор Дьокереш.
Фото: x.com/Arsenal
Увольнять ли Семака?34548 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: соцсети АПЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости