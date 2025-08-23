11

«Зенит» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 16:15

«Зенит» примет «Динамо» Махачкала в 6-м туре Мир РПЛ.

Матч пройдет на «Газпром Арене».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 16:15 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Увольнять ли Семака?30323 голоса
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoЗенит
онлайны
logoДинамо Махачкала
logoпремьер-лига Россия
