«Зенит» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 16:15
«Зенит» примет «Динамо» Махачкала в 6-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет на «Газпром Арене».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 16:15 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».
Премьер-лига. 6 тур
23 августа 13:15, Стадион Санкт-Петербург
Не начался
Увольнять ли Семака?30323 голоса
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости