«Санкт-Паули» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
«Боруссия» Дортмунд сыграет в гостях с «Санкт-Паули» в 1-м туре Бундеслиги.
Матч пройдет в Гамбурге на стадионе «Миллернтор».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:30 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет Okko.
Бундеслига. 1 тур
23 августа 16:30, Миллернтор
Не начался
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
