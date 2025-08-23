Семак о Глушенкове, после гола показавшем, что его место на поле: «У каждого игрока должна быть цель не сидеть на скамейке, а выходить. Но место надо выиграть в конкурентной борьбе»

Сергей Семак не видит ничего плохого в жесте Максима Глушенкова после гола.

– Сергей Богданович, сегодня Максим Глушенков появился на поле после пропуска двух матчей в РПЛ. Он отметился голевой передачей и голом. После забитого мяча он показал характерный жест в сторону скамейки, что его место на поле. Как вы это прокомментируете и согласны ли вы с Максимом, что сегодняшней игрой он заслужил это место?

– Во-первых, тренировками, которые он провел на этой неделе, он заслужил. Он хорошо тренировался, поэтому заслужил выйти сегодня на поле.

А что касается жеста, лично я не видел, но думаю, что у каждого футболиста должна быть цель не сидеть на скамейке, а выходить на футбольное поле, потому что действительно там их место.

Но выходит только 11 игроков в стартовом составе, это место нужно заслужить, выиграть в конкурентной борьбе. Поэтому это всегда, когда есть конкуренция, хорошая конкуренция, именно в такой конкуренции победить и завоевать место в составе дорогого стоит. Поэтому всем нужно работать.

Я уже говорил, что здесь не нужно искать никаких скрытых и подводных течений абсолютно. Если игрок заслуживает, играет, помогает команде, любой тренер, конечно, будет ставить сильнейших в состав, исходя из тех условий, которые есть: лимит и другие аспекты. Практически все получают шанс для того, чтобы проявить себя и побороться за место в стартовом составе, – сказал главный тренер «Зенита » после игры с «Динамо » Махачкала (4:0).

Глушенков не праздновал гол «Махачкале». Хавбек «Зенита» пошел к центральному кругу, партнеры стали трясти его и хлопать по спине