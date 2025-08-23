Гвардиола потерпел 10-е поражение от «Тоттенхэма» – он никому не проигрывал чаще. У «Ливерпуля» столько же побед над Пепом
Пеп Гвардиола в 10-й раз проиграл «Тоттенхэму».
Сегодня «Манчестер Сити» под руководством испанского специалиста уступил лондонской команде со счетом 0:2 во 2-м туре АПЛ.
Гвардиола в 24-й раз противостоял «шпорам» в качестве тренера. 11 матчей завершились победами «горожан», 10 раз побеждали «шпоры», еще 3 раза команды сыграли вничью.
Ни одной другой команде Пеп не проигрывал чаще. «Ливерпулю» он тоже уступил 10 раз в 24 матчах.
Увольнять ли Семака?33292 голоса
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Transfermarkt
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости