Гвардиола потерпел 10-е поражение от «Тоттенхэма» – он никому не проигрывал чаще. У «Ливерпуля» столько же побед над Пепом

Пеп Гвардиола в 10-й раз проиграл «Тоттенхэму».

Сегодня «Манчестер Сити » под руководством испанского специалиста уступил лондонской команде со счетом 0:2 во 2-м туре АПЛ .

Гвардиола в 24-й раз противостоял «шпорам» в качестве тренера. 11 матчей завершились победами «горожан», 10 раз побеждали «шпоры», еще 3 раза команды сыграли вничью.

Ни одной другой команде Пеп не проигрывал чаще. «Ливерпулю» он тоже уступил 10 раз в 24 матчах.