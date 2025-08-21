«Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей, ЦСКА купил Жоао Виктора, «Зенит» обратился в ЭСК, травма Хавертца, ответ «Ньюкасла» Исаку и другие новости

1. «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей за оскорбительные кричалки. Фанаты скандировали «Зенит» – позор российского футбола» и «Матч ТВ», вы ##### «Зенита» на матче с петербуржцами.

2. ЦСКА объявил о трансфере Жоао Виктора. Контракт с бразильским защитником – на 4 года. Кроме того, армейцы отдали Койта «Генчлербирлиги» в аренду с обязательным выкупом .

3. Кай Хавертц получил травму колена . «Арсенал» начал поиски замены немцу и уже договорился с «Пэлас» о трансфере Эзе примерно за 68 млн фунтов.

4. «Зенит» обратился в ЭСК из-за второй желтой Дугласа и пенальти на 88-й минуте в матче со «Спартаком»: «Ожидаем объективного рассмотрения и разъяснений». ЦСКА пожаловался по поводу неудаления Лещука в эпизоде с Круговым и неназначенного пенальти на Алвесе в матче с «Динамо».

5. «Ньюкасл» отреагировал на заявление своего форварда Александера Исака, заявив, что у игрока «действующий контракт, и ни один представитель клуба не давал гарантий, что он сможет уйти этим летом».

6. Александра Трусова за 330 тысяч рублей продала на аукционе коньки , в которых выступала на Олимпиаде-2022.

7. 44-летний Фабио побил рекорд Шилтона по количеству официальных матчей. Вратарь «Флуминенсе» провел 1391 игру в карьере.

8. Сбежавший экс-игрок «Шахтера» Александр Роспутько заявлен за «Чайку» на сайте Первой лиги. У него указано гражданство РФ.

9. КДК оштрафовал Андрея Талалаева на 50 тысяч рублей за неприличный жест во время матча с «Локомотивом»: «Он сказал, что стряхивал крошку после падения на искусственный газон».

10. «Интер Майами» обыграл «Тигрес» (2:1) и вышел в полуфинал Кубка лиг. Луис Суарес сделал дубль с пенальти, Лионель Месси не сыграл из-за травмы.

11. Олимпийская чемпионка Иман Хелиф приостановила карьеру . Ее отстраняли от ЧМ из‑за проваленного гендерного теста.

12. Блогер Марк Голдбридж приобрел права на показ пятничных матчей Бундеслиги в Великобритании. Впервые матчи европейской топ-лиги будет транслировать ютубер.

13. Всемирная шахматная олимпиада U16. Россия лидирует после побед над Индией, Китаем и Узбекистаном.

14. Финский биатлонист Артту Хейккинен предстанет перед судом за выстрел в человека . Он случайно попал крестному в глаз во время охоты.

Цитаты дня.

Агент Кузнецова: «С клубами КХЛ не общаемся принципиально . Вероятность, что Евгений продолжит карьеру в НХЛ – 90%»

Илья Самошников: «Язык не поворачивается назвать футбол работой . Два часа в день на поле воспринимаю как удовольствие»

Роднина о Сталине: «Очень мощная личность . Но были не только большие победы, но и большие разочарования и ошибки»

Черданцев о «Спартаке»: «Поиски «великих» иностранных тренеров – тупик . Если и менять Станковича, то на россиянина. Должен работать тот, кто знает Старостиных, Романцева, Бескова»

Коллимор о заявлении Исака: «Это делают все современные игроки, и я это ненавижу. Они не подают запрос на трансфер, потому что это означает отказ от части денег. Хотят усидеть на двух стульях »

Акинфееву не нравится современная спортивная журналистика: «Тыканье телефоном в лоб, в нос. Некультурно, вопросы провокационные. Не хочу стоять как мальчик и оправдываться за обидный гол »