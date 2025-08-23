Шорт-лист «Зенита», героическая ничья «Ахмата», Трамп ждет Путина на ЧМ-2026, «Бавария» разбила «Лейпциг», победы «Челси» и «ПСЖ», успех России в шахматах и другие новости

1. «Зенит», по слухам, включил в свой шорт-лист Пиняева, Литвинова, Садулаева, Лукина и Ваханию. Александр Медведев отреагировал в своем стиле: «Ни листа, ни пол-листа».

Уйти может Максим Глушенков – хочет в «Локомотив» , но предлагают в «Црвену Звезду».

2. Чудесное спасение «Ахмата»: против «Оренбурга» остались в меньшинстве на 5-й минуте , затем отыгрались с 0:2, схватили еще одну красную карточку , но выстояли – 2:2. При Черчесове грозненцы в чемпионате не проигрывают .

3. Дональд Трамп может пригласить Владимира Путина на ЧМ-2026 – «в зависимости от того, как будут развиваться события». По словам президента США, Путин «очень хочет присутствовать» на чемпионате мира. А Кубок мира Трамп мечтает оставить у себя в кабинете.

4. В стартовом матче нового сезона Бундеслиги «Бавария» отгрузила шесть голов «Лейпцигу» – так много «РБ» она еще не забивала . У Кейна дежурный хет-трик .

5. В АПЛ «Челси» пропустил от «Вест Хэма» уже на 6-й минуте, но ответил пятью голами . Палмер не сыграл в качестве меры предосторожности.

6. Матвей Сафонов со скамейки посмотрел победную игру «ПСЖ» с «Анже» – Шевалье опять не пропустил. Джанлуиджи Доннарумма после матча попрощался с болельщиками.

7. Сборная России победила на юношеской Всемирной шахматной олимпиаде , выиграв все матчи.

8. ЭСК признала верными решения удалить Дугласа и назначить пенальти в ворота «Зенита» в матче со «Спартаком». А вот решения Левникова не удалять Лещука и не ставить пенальти на Алвесе в матче «Динамо» – ЦСКА были ошибочными .

9. Российские лучники пропустили юниорский чемпионат мира из-за забастовки канадских авиаперевозчиков.

10. Семь российских фигуристов получили приглашения на международный фестиваль в КНДР .

11. Россиянин Захар Петров выиграл золото на чемпионате мира по гребле , у Сергея Свинарева – бронза.

12. Стяг с фото Александра Овечкина и числом 895 подняли под своды арены «Динамо» .

Цитаты дня

Клаудиньо хотел уйти из «Зенита» из-за конфликта на Украине: «Там у меня были друзья. Я очень переживал. Были предложения из Бразилии, но меня не отпускали»

Де Дзерби о драке в «Марселе»: «Я сам вырос на улице, но впервые вижу такое. Что должен сделать работодатель, если сотрудники бьют друг друга как в пабе? Нападки мамы Рабьо раздражают»

Пеп о тратах клубов АПЛ в это окно: «Оказывается, не только «Сити» тратит, правда? Нас критикуют, но наш трансферный баланс за 10-11 лет потрясающий»

Генич о Соболеве и фанатах «Спартака»: «С Fan ID все равно пьяные люди приходят. Орать «иди возьми деньги, мразь» – очень некрасиво»

Бельгийский журналист: «Хендрикс уверена в победе Петросян на олимпийском отборе. Она говорила, что Аделия – феномен»