Фетисов об аварии с Константиновым: «Водитель – наркоман польского происхождения по фамилии Гнида. Он нас «внес» в дерево. Бесит позиция «Детройта» – не дали выиграть суд»

Вячеслав Фетисов высказался о Владимире Константинове.

13 июня 1997 года Фетисов, Константинов и клубный массажист Сергей Мнацаканов возвращались с праздничного мероприятия в честь победы «Детройта» в Кубке Стэнли. Водитель лимузина не справился с управлением и врезался в дерево.

В организме шофера были обнаружены следы наркотиков. Он был приговорен к девяти месяцам тюрьмы и 200 часам общественных работ. Пассажиры получили повреждения, Константинов и Мнацаканов получили инвалидность и были прикованы к инвалидному креслу. Мнацаканов умер в августе 2024 года. Константинову сейчас 58 лет.

«К сожалению, Володя не имеет возможности коммуницировать.

Он помнит, что было до аварии, но беседу не поддерживает. Кратковременная память у него практически отсутствует. С ним общаться очень сложно.

Меня в Америку не пускают уже семь лет, поэтому о его состоянии я узнаю, можно сказать, со слухов. Володя живет в специальном учреждении, за ним организован постоянный присмотр.

Семья его живет в другом месте, с самим Володей постоянно сидят две нянечки, которые опекают его. Они для него новые члены семьи.

Меня бесит в очередной раз позиция «Детройта» и их владельцев в отношении Володи, ведь они не дали выиграть суд по страховке, семьи ничего не получили.

Хотя в той ситуации были все признаки нарушения закона, водителем была превышена скорость. Водитель – наркоман польского происхождения по фамилии Гнида, он нас «внес» в дерево.

Клуб сделал все, чтобы мы не выиграли суд, хотя семьи, потерявшие кормильцев, должны были получить большую компенсацию.

Я общался с руководителем «Детройта», говорил ему, что он был не прав в отношении того, что они сделали с Володей. Там это понимают, но, к сожалению, ничего не меняется», – сказал двукратный олимпийский чемпион, бывший хоккеист «Детройта » Вячеслав Фетисов .