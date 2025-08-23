Экс-судья Федотов считает, что Чебан ошибочно не удалил Рамиреса за фол на Роналдо и не дал пенальти «Ростову» в матче с «Локо» за фол Батракова

Игорь Федотов усмотрел ошибки судьи в пользу «Локо» в игре с «Ростовом».

Встреча 6-го тура Мир РПЛ завершилась вничью (3:3). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном.

«Локомотив» – «Ростов», 52-я минута. Правильное решение принимает Чебан и назначает 11-метровый удар в ворота команды «Локомотив».

Правильное решение принимает арбитр ВАР Бобровский и зовет на не показ красной карточки за ЛЯВЗГ (лишение явной возможности забить гол – Спортс’‘) без попытки сыграть в мяч.

Ошибается Чебан и после просмотра не удаляет игрока команды «Локомотив» (Кристиана Рамиреса – Спортс’‘) за ЛЯВЗГ (Роналдо) без попытки сыграть в мяч. Правильное решение: красная карточка игроку «Локомотив» за ЛЯЗГВ без попытки сыграть в мяч.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

«Локомотив» – «Ростов», 75-я минута. Ошибается Чебан и не назначает 11-метровый удар в ворота команды «Локомотив» за фол по неосторожности. Игрок №83 (Алексей Батраков – Спортс’‘) команды «Локомотив» не успевает сыграть в мяч и наступает на голеностоп игроку команды «Ростов», тем самым совершая фол по неосторожности.

ВАР в лице Бобровского обязан был вмешаться и позвать арбитра к монитору. Правильное решение: 11-метровый удар за фол по неосторожности», – написал экс-арбитр РПЛ в своем телеграм-канале.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»