  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Новак Джокович: «У меня в расписании нет ничего, кроме «Больших шлемов». Двухнедельные «Мастерсы» мне больше не нравятся»
36

Новак Джокович: «У меня в расписании нет ничего, кроме «Больших шлемов». Двухнедельные «Мастерсы» мне больше не нравятся»

Новак Джокович рассказал, почему в основном играет только на «Больших шлемах».

Начиная с «Ролан Гаррос» серб не сыграл ни одного турнира другой категории.

– Я решил не играть, потому что хотел провести больше времени с семьей. И если честно, я считаю, что заслужил право и роскошь выбирать, куда я хочу поехать и где я хочу играть.

Честно говоря, у меня в расписании нет ничего, кроме «Больших шлемов». Двухнедельные «Мастерсы» мне больше не нравятся. Это просто слишком длинно для меня. Я больше не ставлю в приоритет плотный календарь, как я это делал раньше. Я не гонюсь за рейтингом, не набираю очки, не защищаю их и так далее. Я больше об этом не думаю. Для меня важно другое – в чем я нахожу мотивацию и удовольствие? Где у меня будет вдохновение показывать лучший теннис? И где мне действительно важно быть и играть?

Конечно, турниры «Большого шлема» – четыре главных соревнования, где я всегда чувствую наибольшую мотивацию. Это то, чего я действительно больше не хочу пропускать. Поэтому для меня лично важно быть там, выходить на корт ради людей, которые все эти годы приходили поддерживать меня на теннисе.

– Думаете, стоит обсуждать возвращение к старому формату [«Мастерсов»]? Или это уже окончательно решено…

– Честно говоря, я не вижу, как это может произойти. Насколько я понимаю, контракты очень крепкие, на 30 лет. Не знаю. Разве что все «Мастерсы» объединятся, и Совет игроков поддержит идею возвращения, в чем я очень сомневаюсь. Не знаю. Честно говоря, не знаю, какой настрой у турниров. Я заметил, что многие игроки, особенно топовые, выступают против этих почти двухнедельных «Мастерсов». Я поддерживаю игроков. Но в конечном итоге, когда им нужно было проявить активность, в период переговоров и принятия решений, они были вовлечены недостаточно.

Это постоянная история с игроками, особенно с топами. Они выражают свои чувства, но когда действительно нужно вложить время и энергию в разговоры, встречи... Я знаю, как это тяжело, поверьте, сам проходил через это много раз, но это необходимо. Потому что в таком случае вы делаете что-то не только для себя, но и для будущих поколений, вы предпринимаете правильные шаги и вносите свой вклад. Не знаю. Посмотрим, что будет. Сомневаюсь, что в обозримом будущем что-то изменится в плане этих контрактов. Они очень крепкие и приносят турнирам большие доходы, – поделился Джокович на пресс-конференции US Open.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoUS Open
logoНовак Джокович
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Тиафу о том, кто выиграет больше «Шлемов» – Синнер или Алькарас: «Карлос»
16 минут назад
Уинстон-Сейлем (ATP). Финал. Ван де Зандшульп сыграет с Фучовичем
2сегодня, 16:35
Медведев пригласил бы Тимоти Шаламе в свою ложу на US Open, Осака – Барака Обаму, Руне – Джастина Бибера
9сегодня, 16:04
Медведев начал сотрудничество с брендом напитков Fahrenheit
10сегодня, 14:04
Шарапова посетила церемонию введения в Зал теннисной славы
10сегодня, 12:22Фото
Петрова о том, как Медведеву вернуться на прежний уровень: «Менять технику ударов уже нет смысла – нужно набрать мощь и мышечную массу»
19сегодня, 11:59
Кливленд (WTA). Финал. Кырстя встретится с Ли
сегодня, 11:30
Джокович – на слухи о работе с Селеш: «Я не могу вам ничего сказать, но у нас были некоторые интересные разговоры»
24сегодня, 11:15
Монтеррей (WTA). Александрова доиграет с Бузковой, Шнайдер вышла в финал
28сегодня, 10:04
Гауфф о смене тренера перед US Open: «Решение было очень внезапным. Но я посчитала, что это хорошая возможность»
6сегодня, 09:21
Ко всем новостям
Последние новости
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
34 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото