86

«Динамо» объявило о переходе Антона Миранчука. Контракт – до 2027 года

Антон Миранчук официально стал игроком «Динамо».

Московский клуб объявил о трансфере 29-летнего полузащитника роликом в телеграм-канале.

Позже «Динамо» сообщило, что контракт с новичком рассчитан до лета 2027 года и имеет опцию продления на сезон.

Сообщалось, что трансфер хавбека из «Сьона» обошелся бело-голубым в 1,7 млн евро.

В прошлом сезоне Миранчук провел в чемпионате Швейцарии 24 матча, забил два гола и сделал три результативные передачи.

До «Сьона» Антон выступал на протяжении всей карьеры за московский «Локомотив» (за исключением аренды в эстонскую «Левадию» в 2016 году).

Подробная статистика игрока – здесь.

Увольнять ли Семака?32678 голосов
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовал: Бoгдaн Бaёв
Источник: официальный телеграм-канал «Динамо»
logoАнтон Миранчук
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoвысшая лига Швейцария
logoСьон
трансферы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кирьяков о словах президента «Сьона» про Миранчука: «Российские футболисты удивляются, что в топ-лигах нужно не только много бегать, но и работать. В этом разница в менталитете»
65сегодня, 03:03
Агент Миранчука: «Антон – игрок «Динамо». Он удачно прошел медосмотр и подписал контракт»
96вчера, 13:05
Президент «Сьона» о Миранчуке: «В швейцарском футболе нужно много бегать, особенно при возвращении в оборону. Для Антона это было в новинку»
70вчера, 08:13
Член совета директоров «Локо» Филатов о Миранчуке в «Динамо»: «Как у Высоцкого было: «Жираф большой, ему виднее». Какие могут быть обиды, елки-палки»
621 августа, 19:20
Главные новости
За Баринова 2 млн евро предложил АЕК Николича. Греки готовы платить капитану «Локо» 1,5 млн евро в год плюс бонусы, игрок не против перехода (Metaratings)
712 минут назад
«Локомотив» – «Ростов». 2:2 – Мохеби и Сулейманова забили за 8 минут, у Батракова 1+1. Онлайн-трансляция
9425 минут назадLive
С кем играл и Холанд, и Мбаппе?
29 минут назадТесты и игры
Чемпионат Испании. «Атлетико» против «Эльче», «Барселона» в гостях у «Леванте», «Реал» сыграет с «Овьедо» в воскресенье
1629 минут назад
Семак о Глушенкове, после гола показавшем, что его место на поле: «У каждого игрока должна быть цель не сидеть на скамейке, а выходить. Но место надо выиграть в конкурентной борьбе»
1430 минут назад
Константин Тюкавин: «Диванные эксперты больше профессионалов разбираются в футболе, поэтому мы их любим и рады, когда они нас критикуют»
633 минуты назад
Фанаты «Хайденхайма» показали баннер с антифашистом Эльзером на матче с «Вольфсбургом». В 1939-м Георг совершил покушение на Гитлера, а в 1945-м был казнен
1845 минут назадФото
20-летний футболист «Русской общины» Ерошевич скончался в больнице после избиения группой мигрантов в Щелково из-за забитого гола
13047 минут назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» принимает «Лидс», «Ман Сити» уступил «Тоттенхэму», «Астон Вилла» проиграла «Брентфорду»
53558 минут назадLive
Бундеслига стартовала! «Боруссия» против «Санкт-Паули», «Байер» уступил «Хоффенхайму»
7659 минут назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
«Арсенал» – «Лидс». 2:0 – у Тимбера 1+1, Сака тоже забил. Онлайн-трансляция
199 минут назадLive
У Бакаева 1+4 в 6 матчах РПЛ за «Локомотив» – хавбек отдал ассист с «Ростовом»
113 минут назад
«Санкт-Паули» – «Боруссия» Дортмунд. 0:1 – Гирасси забил с игры и не реализовал пенальти. Онлайн-трансляция
17 минут назадLive
«Зенит» одержал 30-ю крупную победу в домашних матчах РПЛ при Семаке
222 минуты назад
Чемпионат Франции. «Марсель» забил 5 голов «Парижу», «Ницца» играет с «Осером», «Монако» Головина и «Лилль» встретятся в воскресенье
1629 минут назадLive
«Ростов» забил «Локо» с пенальти за фол Рамиреса на Роналдо. Защитник придержал соперника за руку перед ударом, судья Чебан смотрел повтор на предмет красной
132 минуты назадФото
«Сассуоло» – «Наполи». 0:1 – Мактоминей забил! Онлайн-трансляция
139 минут назадLive
«Дортмунд» за 3+4 млн евро продал Рейну «Гладбаху»
251 минуту назадФото
Биджиев недоволен судейством матча с «Зенитом»: «Используете ВАР в одну сторону – смотрите и в другую. Мне уже надоело это обсуждать»
1759 минут назад
«Динамо» – «Пари НН». Сергеев, Бителло, Лещук играют. Онлайн-трансляция начнется в 20:45
36сегодня, 16:28