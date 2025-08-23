«Динамо» объявило о переходе Антона Миранчука. Контракт – до 2027 года
Антон Миранчук официально стал игроком «Динамо».
Московский клуб объявил о трансфере 29-летнего полузащитника роликом в телеграм-канале.
Позже «Динамо» сообщило, что контракт с новичком рассчитан до лета 2027 года и имеет опцию продления на сезон.
Сообщалось, что трансфер хавбека из «Сьона» обошелся бело-голубым в 1,7 млн евро.
В прошлом сезоне Миранчук провел в чемпионате Швейцарии 24 матча, забил два гола и сделал три результативные передачи.
До «Сьона» Антон выступал на протяжении всей карьеры за московский «Локомотив» (за исключением аренды в эстонскую «Левадию» в 2016 году).
Подробная статистика игрока – здесь.
