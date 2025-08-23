54

«Аль-Наср» Роналду проиграл «Аль-Ахли» в финале Суперкубка Саудовской Аравии

«Аль-Ахли» выиграл Суперкубок Саудовской Аравии.

В финале «Аль-Ахли» одержал победу над «Аль-Насром» Криштиану Роналду в серии пенальти (2:2, 5:3).

Суперкубок Саудовской Аравии

Финал

Гонконг

«Аль-Наср» – «Аль-Ахли» – 2:2 (1:1, 3:5 – пен)

Голы: 1:0 – Роналду (пенальти, 41), 1:1 – Кессиэ (45+6), 2:1 – Брозович (82), 2:2 – Рожер (89).

