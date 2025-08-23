Сурин о толчке Серебрякова: «Сделал это нарочно, не скрываю. Не во вратарской толкнул же, не хотел проезжать мимо, вкатился немного в него. Игровой эпизод»

Егор Сурин высказался о столкновении с Никитой Серебряковым в предсезонной игре.

«Локомотив» уступил «Авангарду » (0:3) в выездном матче Фонбет Кубка Блинова. В первом периоде форвард ярославцев Егор Сурин толкнул голкипера омичей Никиту Серебрякова за воротами. Затем вратарь нанес Сурину удар клюшкой по спине.

После этого эпизода шайба влетела в ворота «Авангарда», но гол не был засчитан. Сурин и Серебряков получили 2-минутные штрафы.

«В моем понимании, я не толкал его. Я же не во вратарскую зону заехал и толкнул. Это был игровой эпизод, нейтральная шайба. Я просто пошел клюшкой в стык.

Не скрываю, что сделал это нарочно. Видел, что он хочет развернуть шайбу на мою сторону. Не хотел проезжать мимо него – немного вкатился, как в защитника. Запредельного силового приема не было. Каждый смотрит на ситуацию по-разному.

Наверное, гол не засчитали потому, что я немного подтолкнул руками. Можно было просто вкатиться в тело и все», – сказал форвард «Локомотива » Егор Сурин.