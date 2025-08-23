  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Барселона» пропустила от «Леванте» с пенальти за игру Бальде рукой и проигрывает 0:2 после 1-го тайма
Фото
27

«Барселона» пропустила от «Леванте» с пенальти за игру Бальде рукой и проигрывает 0:2 после 1-го тайма

«Барселона» проиграла «Леванте» первый тайм и пропустила с пенальти.

Команды встречаются во втором туре Ла Лиги на «Сьюдад де Валенсия» 

Счет на 15-й минуте открыл нападающий Иван Ромеро. Ассистировал ему Джереми Толян.

В добавленное к первой половине время мяч после удара Хосе Луиса Моралеса попал в руку защитнику Алехандро Бальде. Главный судья Алехандро Эрнандес Эрнандес изучил повтор и назначил одиннадцатиметровый, который сам Моралес и реализовал – 2:0.

Изображение: кадр из трансляции Movistar+

Увольнять ли Семака?35931 голос
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoБарселона
logoсудьи
Алехандро Эрнандес Эрнандес
logoИван Ромеро
logoЛеванте
logoЛа Лига
logoДжереми Толян
logoАлекс Бальде
logoХосе Луис Моралес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Овьедо», «Сосьедад» Захаряна против «Эспаньола»
38сегодня, 06:55
«Барселона» ушла с 0:2 и дожала «Леванте» – 3:2! Эльхесабаль забил в свои ворота на 91-й после навеса Ямаля
1043вчера, 21:36
Главные новости
Доннарумма согласовал личные условия с «Ман Сити». Сумма сделки составит менее 50 млн евро
1321 минуту назад
Де Дзерби о Рабьо: «Есть шанс, что все вернется на круги своя. Адриен – хороший человек, говорящие об экономической составляющей лгут, я готов на все, чтобы решить проблему»
829 минут назад
«Иностранцы не хотят развития футбола в России – они хотят заработать на России. Станкович – великий футболист, но поведение его не красит». Попов о тренере «Спартака»
2135 минут назад
Серия А стартовала! «Ювентус» против «Пармы», «Аталанта» примет «Пизу», «Интер» сыграет с «Торино» в понедельник
70сегодня, 07:30
Вспомните 6 команд, которые провели в РПЛ всего один сезон?
сегодня, 07:00Тесты и игры
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Овьедо», «Сосьедад» Захаряна против «Эспаньола»
38сегодня, 06:55
«Игрок «Зенита» фолил до того, как я начал хватать. Почему-то не отмотали до этого момента. Игра разделилась на до и после пенальти». Кагермазов из «Махачкалы» про 0:4
53сегодня, 06:39
Победы «Зенита» и «Спартака», осечка «Локо», камбэк «Барсы», проигрыш «Ман Сити», Шарапова в Зале славы, гибель альпинистки Наговициной и другие новости
14сегодня, 06:10
Чемпионат Англии. «МЮ» в гостях у «Фулхэма», «Ливерпуль» сыграет с «Ньюкаслом» в понедельник
604сегодня, 06:03
Агент Баринова опроверг согласование контракта с АЕК: «Предложение есть. Руководство «Локомотива» оно не устроило»
13сегодня, 05:46
Ко всем новостям
Последние новости
Эзе позвонил Артете, прежде чем дать согласие «Тоттенхэму»: «Это показывает, как сильно он хотел перейти в «Арсенал»
2 минуты назад
Бундеслига стартовала! «Боруссия» Менхенгладбах против «Гамбурга», «Майнц» – «Кельн»
8711 минут назад
Стример Мэддисон: «Я всегда верил в Карпина. Моя критика пошла на пользу»
314 минут назад
«Милан» предложил «Спортингу» 27 млн евро за 20-летнего форварда Хардера
217 минут назад
Игрок «КАМАЗа» Голыбин забил «Уфе» после выхода на замену. Это первый гол 19-летнего хавбека за клуб
37 минут назадВидео
МЛС. «Атланта» Миранчука примет «Торонто», «Канзас Сити» Шапи встретится с «Сиэтлом», «Интер Майами» без Месси сыграл 1:1 с «Ди Си Юнайтед»
1847 минут назад
Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Лилля», «Ренн» против «Лорьяна»
2252 минуты назад
Артета о травмах «Арсенала»: «Прошло лишь 2 недели, а мы уже потеряли Хавертца, Эдегора и Сака. В АПЛ нужно быть хорошо укомплектованными»
557 минут назад
«Овьедо» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
8сегодня, 07:25
Мюллер забил 1-й гол в МЛС – в 2-м матче. Хавбек «Ванкувера» реализовал пенальти на 90+14
7сегодня, 07:15