«Барселона» пропустила от «Леванте» с пенальти за игру Бальде рукой и проигрывает 0:2 после 1-го тайма
«Барселона» проиграла «Леванте» первый тайм и пропустила с пенальти.
Команды встречаются во втором туре Ла Лиги на «Сьюдад де Валенсия»
Счет на 15-й минуте открыл нападающий Иван Ромеро. Ассистировал ему Джереми Толян.
В добавленное к первой половине время мяч после удара Хосе Луиса Моралеса попал в руку защитнику Алехандро Бальде. Главный судья Алехандро Эрнандес Эрнандес изучил повтор и назначил одиннадцатиметровый, который сам Моралес и реализовал – 2:0.
Изображение: кадр из трансляции Movistar+
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
