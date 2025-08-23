«Барселона» пропустила от «Леванте» с пенальти за игру Бальде рукой и проигрывает 0:2 после 1-го тайма

«Барселона» проиграла «Леванте» первый тайм и пропустила с пенальти.

Команды встречаются во втором туре Ла Лиги на «Сьюдад де Валенсия»

Счет на 15-й минуте открыл нападающий Иван Ромеро . Ассистировал ему Джереми Толян .

В добавленное к первой половине время мяч после удара Хосе Луиса Моралеса попал в руку защитнику Алехандро Бальде. Главный судья Алехандро Эрнандес Эрнандес изучил повтор и назначил одиннадцатиметровый, который сам Моралес и реализовал – 2:0.

Изображение: кадр из трансляции Movistar+