21-летняя Гауфф стала двукратной чемпионкой «Больших шлемов»

Вторая ракетка мира Коко Гауфф выиграла «Ролан Гаррос».

В финале она победила №1 Арину Соболенко - 6:7(5), 6:2, 6:4.

В первом сете Гауфф ушла с 1:4 с двумя брейками и сравняла счет; уступая 4:5, она отыграла два сетбола; уступая 5:6, снова сделала обратный брейк. На тай-брейке она упустила преимущество 4:1.

В решающем сете Гауфф упустила преимущество 3:1, но сразу сделала еще один брейк.

Счет в личных встречах стал 6:5 в пользу американки.

Гауфф стала единоличным лидером сезона по количеству побед на грунте на уровне WTA – 18.

Теперь 21-летняя Гауфф – двукратная чемпионка «Больших шлемов». Также она победила на US Open -2023 (тогда в финале тоже обыграла Соболенко). Она четвертая действующая теннисистка с двумя титулами на ТБШ. Столько же у Виктории Азаренко, Петры Квитовой и Барборы Крейчиковой.

Гауфф – самая молодая теннисистка с победами на ТБШ на разных покрытиях после Марии Шараповой, выигравшей «Уимблдон»-2004 и US Open-2006 (на момент второго титула Шараповой было 19 лет).

Для Гауфф это первый титул на уровне WTA в сезоне и 10-й – в карьере (в том числе второй на грунте).