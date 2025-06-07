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Албанские фанаты освистали гимн Сербии. Некоторые из детей, выводивших команды на поле, показывали двуглавого орла

Албанские фанаты освистали гимн Сербии.

Сборная Албании принимает команду Сербии в 3-м туре квалификации ЧМ-2026 (0:0, второй тайм). 

Во время исполнения гимна гостей фанаты хозяев громко свистели. Некоторые из детей, выводивших команды на поле, показывали жестом двуглавого орла. Этот символ характерен для сторонников идеи Великой Албании, которая заключается в воссоединении всех территорий, на которых албанский этнос превалирует над государствообразующим. 

Изображение: кадр из трансляции РТС 1

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Nova Sport
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