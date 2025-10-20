2

Бруну вышел на 5-е место по ассистам (52) за «МЮ» в АПЛ. Он обошел Кантона

Бруну Фернандеш вышел на 5-е место по ассистам в истории «Манчестер Юнайтед» в АПЛ.

В воскресенье хавбек сделал пас на победный гол в матче с «Ливерпулем» (2:1), теперь на его счету 52 результативных паса. 

Португалец обошел Эрика Кантона, у которого 51 ассист за «красных дьяволов» в Премьер-лиге.

Рекордсмен «МЮ» по этому показателю – Райан Гиггз (162). В топ-4 также входят Уэйн Руни (93), Дэвид Бекхэм (80) и Пол Скоулз (55).

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
logoБруну Фернандеш
logoПол Скоулз
logoЭрик Кантона
logoРайан Гиггз
logoпремьер-лига Англия
logoУэйн Руни
logoДэвид Бекхэм
logoМанчестер Юнайтед
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Аморим о двух промахах Бруну с точки: «Он основной пенальтист «МЮ». Будет нужно, поменяем. Но я уверен, что он все уладит»
13вчера, 04:48
Бруну Фернандеш: «В «МЮ» любой тренер всегда в одном матче от кризиcа. Выигрываешь матч – и кажется, что станешь чемпионом. Проигрываешь – и кажется, что туча над клубом будет висеть вечно»
1417 октября, 18:53
«Бруну не понимает оборонительных аспектов и позиционных особенностей игры в глубине поля. Он теряет способность влиять на игру впереди». Берли о новой роли хавбека «МЮ»
715 октября, 15:25
Главные новости
Тренер «Хетафе» считает несправедливым удаление Ньома в игре с «Реалом»: «Винисиус приукрасил, схватившись за лицо. Серьезный фол, но можно было обойтись и желтой»
738 минут назад
«МЮ» одолел «Ливерпуль», первый титул Медведева с 2023-го, победа Малинина во Франции, Ферстаппен выиграл Гран-при и приблизился к Пиастри, 15 шайб в матче КХЛ и другие новости
156 минут назад
Газзаев о Торопе против «Локо»: «Сыграл неудачно, как и со «Спартаком». Вратарь обязан выручать. Никакой замены Акинфееву не видим»
9сегодня, 04:05
6 раундов, 54 вопроса – большая игра на знание футболистов
сегодня, 03:00Тесты и игры
Слот о 4 поражениях «Ливерпуля» подряд: «Продолжим показывать такую ​​игру – будут неплохие шансы на победу»
23сегодня, 02:35
Семак не против, если к нему будут обращаться по имени: «Нормально отреагирую»
17сегодня, 02:15
Аморим о двух победах «МЮ» подряд в АПЛ: «Теперь важно думать о трех победах, и это главное»
14сегодня, 01:24
Хаби Алонсо: «У «Хетафе» в гостях всегда сложно, и надо знать, что матч будет не самым красивым. Пришлось закатать рукава. Не сказал бы, что у «Реала» зависимость от Мбаппе»
19вчера, 22:10
Кейн, Мбаппе, Холанд – трио супербомбардиров борются за место в вашей команде в Основе ЛЧ. Кого возьмете в состав на новый тур?
вчера, 22:00Тесты и игры
За фолы на Винисиусе в последних двух турах Ла Лиги удалены три футболиста – Ньом и Санкрис из «Хетафе» и Моуриньо из «Вильярреала»
46вчера, 21:46
Ко всем новостям
Последние новости
Первая лига. «Урал» в гостях у «Чайки», «Факел» против «Ротора», «Торпедо» сыграет с «Шинником»
99 минут назад
Пятибратов о 8-й позиции «Динамо»: «На месте Карпина меня за такие результаты уже могли бы уволить. Я должен был дольше работать в «Факеле»
118 минут назад
Газзаев о Торопе против «Локо»: «Сыграл неудачно, как и со «Спартаком». Вратарь обязан выручать. Никакой замены Акинфееву не видим»
9сегодня, 04:05
«Локо» не проигрывает 18 матчей в РПЛ – впервые с 2006 года. В этом сезоне клуб набрал 16 очков из 18 против соперников из верхней части таблицы
3сегодня, 03:52
Шелия о 2:2 с «Динамо»: «Ахмат» заслуживал победы и вновь доказал, что может на равных играть со всеми»
3сегодня, 03:37
Рахимов про 0:3: «Когда так быстро пропускаешь, соперник начинает играть на контратаках. Нереализованный пенальти «Рубина» облегчил жизнь «Балтике»
1сегодня, 03:00
Карпин про мнение о том, что «Динамо» отскочило в матче с «Ахматом»: «Поздравляю вас»
5сегодня, 02:48
Гасилин о пенальти «Ахмата» в игре с «Динамо»: «Хватит из мужского вида спорта делать непонятно что. Это убивает дух футбола, всю мужскую борьбу»
4сегодня, 01:39
Марокко впервые выиграло ЧМ (U20), победив в финале Аргентину
24сегодня, 01:07
Аллегри о 2:1 с «Фиорентиной»: «Хороший матч «Милана», до гола Гозенса у соперника не было ударов в створ. Сказал Леау пробить пенальти, главное – снизить процент промахов»
3вчера, 21:58