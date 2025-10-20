Бруну вышел на 5-е место по ассистам (52) за «МЮ» в АПЛ. Он обошел Кантона
Бруну Фернандеш вышел на 5-е место по ассистам в истории «Манчестер Юнайтед» в АПЛ.
В воскресенье хавбек сделал пас на победный гол в матче с «Ливерпулем» (2:1), теперь на его счету 52 результативных паса.
Португалец обошел Эрика Кантона, у которого 51 ассист за «красных дьяволов» в Премьер-лиге.
Рекордсмен «МЮ» по этому показателю – Райан Гиггз (162). В топ-4 также входят Уэйн Руни (93), Дэвид Бекхэм (80) и Пол Скоулз (55).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости