Бруну вышел на 5-е место по ассистам (52) за «МЮ» в АПЛ. Он обошел Кантона

Бруну Фернандеш вышел на 5-е место по ассистам в истории «Манчестер Юнайтед» в АПЛ.

В воскресенье хавбек сделал пас на победный гол в матче с «Ливерпулем» (2:1), теперь на его счету 52 результативных паса.

Португалец обошел Эрика Кантона , у которого 51 ассист за «красных дьяволов» в Премьер-лиге.

Рекордсмен «МЮ » по этому показателю – Райан Гиггз (162). В топ-4 также входят Уэйн Руни (93), Дэвид Бекхэм (80) и Пол Скоулз (55).