  • Рахимов про 0:3: «Когда так быстро пропускаешь, соперник начинает играть на контратаках. Нереализованный пенальти «Рубина» облегчил жизнь «Балтике»
1

Рахимов про 0:3: «Когда так быстро пропускаешь, соперник начинает играть на контратаках. Нереализованный пенальти «Рубина» облегчил жизнь «Балтике»

Рашид Рахимов оценил поражение «Рубина» от «Балтики» (0:3) в РПЛ.

— Что в этом матче стало определяющим? Неудачный старт «Рубина», когда за 20 минут пропустили два мяча?

— Вообще на нас непохоже, очень легко пропустили эти голы, не доиграли эпизоды. Конечно, это было определяющим в игре с «Балтикой». 

Мы прекрасно понимали их сильные стороны, что они навязывают очень много единоборств. К сожалению, когда так быстро пропускаешь, соперник начинает играть на контратаках. У нас было два момента в первом тайме, но мы их не реализовали. 

Начало второго тайма тоже было неплохим, но и был нереализованный пенальти. Но такие игры бывают, к таким матчам нужно спокойно относиться и проанализировать все ошибки. Любое поражение неприятное, но нужно двигаться дальше.

— Насколько отсутствие Вуячича сказалось на игре?

— Это наша головная боль. Мы прекрасно понимали, что Вуячич — это лидер команды и его отсутствие скажется на игре.

— Нереализованный пенальти Даку насколько сильно повлиял на команду?

— Руки не опустились, желание играть сохранилось, но скорость реакции на игровые моменты снизилась. Отсюда мы и опаздывали на все единоборства, что облегчило жизнь сопернику. Забивай ответный мяч – и будут другие желание и эмоции, — сказал тренер «Рубина».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
