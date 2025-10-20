Гасилин о пенальти «Ахмата» в игре с «Динамо»: «Хватит из мужского вида спорта делать непонятно что. Это убивает дух футбола, всю мужскую борьбу»

  • Спортс
0

Алексей Гасилин раскритиковал назначение пенальти в пользу «Ахмата».

На 33‑й минуте матча РПЛ «Динамо» – «Ахмат» (2:2) защитник гостей Максим Сидоров упал в чужой штрафной после контакта с Бителло. После вмешательства ВАР был назначен 11-метровый, который не реализовал Лечи Садулаев. Игру обслуживал арбитр Ранэль Зияков.

«Честно, хватит из футбола, мужского вида спорта, делать непонятно что. Давайте быть последовательными, но это не пенальти. 

Я не хочу, чтобы такие пенальти назначались, это убивает весь дух футбола, это убивает всю мужскую борьбу, которую строили столетиями», — сказал бывший футболист «Зенита».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
