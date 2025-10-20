«Локо» не проигрывает 18 матчей в РПЛ – впервые с 2006 года. В этом сезоне клуб набрал 16 очков из 18 против соперников из верхней части таблицы

«Локомотив» продлил беспроигрышную серию в Мир РПЛ до 18 матчей.

Последний раз красно-зеленые добивались такого результата в 2006 году, когда их тренировал Славолюб Муслин .

В текущем сезоне «Локомотив » набрал 16 очков (5 побед, 1 ничья) из 18 против клубов из верхней половины таблицы – больше всех в Премьер-лиге.

В субботу железнодорожники разгромили ЦСКА (3:0) и после 12 туров лидируют в РПЛ , опережая «Краснодар» по дополнительным показателям.