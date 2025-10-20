«Локо» не проигрывает 18 матчей в РПЛ – впервые с 2006 года. В этом сезоне клуб набрал 16 очков из 18 против соперников из верхней части таблицы
«Локомотив» продлил беспроигрышную серию в Мир РПЛ до 18 матчей.
Последний раз красно-зеленые добивались такого результата в 2006 году, когда их тренировал Славолюб Муслин.
В текущем сезоне «Локомотив» набрал 16 очков (5 побед, 1 ничья) из 18 против клубов из верхней половины таблицы – больше всех в Премьер-лиге.
В субботу железнодорожники разгромили ЦСКА (3:0) и после 12 туров лидируют в РПЛ, опережая «Краснодар» по дополнительным показателям.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости