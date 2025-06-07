Жерсон будет получать 4 млн евро в год и бонусы в случае перехода в «Зенит» (Metaratings)
Жерсон Сантос может получать в «Зените» больше 4 млн евро.
Ранее сообщалось, что петербургский клуб уже согласовал условия личного контракта с полузащитником «Фламенго».
По информации Metaratings.ru, в случае перехода в «Зенит» бразилец будет зарабатывать около 4 млн евро в год, также будут предусмотрены бонусы.
Подробную статистику 28-летнего футболиста можно изучить здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
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