Жерсон будет получать 4 млн евро в год и бонусы в случае перехода в «Зенит» (Metaratings)

Жерсон Сантос может получать в «Зените» больше 4 млн евро.

Ранее сообщалось , что петербургский клуб уже согласовал условия личного контракта с полузащитником «Фламенго ».

По информации Metaratings.ru, в случае перехода в «Зенит » бразилец будет зарабатывать около 4 млн евро в год, также будут предусмотрены бонусы.

Подробную статистику 28-летнего футболиста можно изучить здесь .