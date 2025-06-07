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Эстонская полиция допросила Дасу. Защитник сборной Израиля выразил благодарность «Динамо» и положительно отзывался о жизни в России

Эстонская полиция допросила Эли Дасу после положительных слов о России.

В пятницу сборная Израиля на выезде обыграла Эстонию со счетом 3:1 в матче квалификации к ЧМ‑2026.

На предматчевой пресс‑конференции капитан израильской сборной Эли Даса, который ранее 3 сезона провел в составе «Динамо» ответил на вопрос об этичности выступления в России.

Даса заявил, что благодарен за проведенное время в стране, добавив, что в России к нему хорошо относились «как к футболисту и человеку».

«На следующий день местная полиция прибыла в отель израильской команды, чтобы допросить Дасу о его высказываниях. Они сказали сотрудникам национальной команды, что им, возможно, придется задержать его в Эстонии, чтобы еще раз допросить.

Во время самого матча эстонские болельщики освистывали Дасу каждый раз, когда он касался мяча. На данный момент команда находится в Эстонии, по плану вылет запланирован на [8 июня]», – сообщил источник. 

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И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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