Эстонская полиция допросила Дасу. Защитник сборной Израиля выразил благодарность «Динамо» и положительно отзывался о жизни в России
В пятницу сборная Израиля на выезде обыграла Эстонию со счетом 3:1 в матче квалификации к ЧМ‑2026.
На предматчевой пресс‑конференции капитан израильской сборной Эли Даса, который ранее 3 сезона провел в составе «Динамо» ответил на вопрос об этичности выступления в России.
Даса заявил, что благодарен за проведенное время в стране, добавив, что в России к нему хорошо относились «как к футболисту и человеку».
«На следующий день местная полиция прибыла в отель израильской команды, чтобы допросить Дасу о его высказываниях. Они сказали сотрудникам национальной команды, что им, возможно, придется задержать его в Эстонии, чтобы еще раз допросить.
Во время самого матча эстонские болельщики освистывали Дасу каждый раз, когда он касался мяча. На данный момент команда находится в Эстонии, по плану вылет запланирован на [8 июня]», – сообщил источник.