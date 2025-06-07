  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Соболенко о финале «Ролан Гаррос»: «Это был просто какой-то трэш, как скажет новое поколение. Кринж»
93

Соболенко о финале «Ролан Гаррос»: «Это был просто какой-то трэш, как скажет новое поколение. Кринж»

Арина Соболенко прокомментировала поражение в финале «Ролан Гаррос».

Она проиграла Коко Гауфф 7:6(3), 2:6, 4:6.

– Мой теннис в финале был худшим, в какой я играла, за последние не знаю сколько месяцев. Условия были ужасными, ей было в них намного удобнее. Это худший финал, который я когда-либо играла.

Иногда такое бывает, что у тебя не идет ничего, а у соперницы получается все. Я пыталась понять, как мне играть в этих условиях [при сильном ветре], но это был не мой день.

– Насколько это ваша проблема, а насколько соперница заставляла вас играть хуже? Как она пыталась это делать?

– Очень много бегала и возвращала все эти высокие мячи в корт. Мне в этих условиях было трудно делать то, к чему я привыкла. А от нее прилетали, честно говоря, какие-то магические мячи, которые приземлялись в заднюю линию. Как будто кто-то там сверху просто смеялся [надо мной], как будто говорил: ну посмотрим, выдержишь ли ты такое.

Я не смогла сегодня. Надеюсь, в следующий раз, когда мы будем играть, если условия будут такими же, я буду играть чуть умнее, не буду так торопиться.

– Важнее были условия матча или то, что Коко ментально вас переиграла?

– Ментально нет человека сильнее, чем я. Думаю, в этих условиях она меня просто перебегала. Было тяжело делать то, что я должна делать против нее для победы. Вариативности добавлять, идти к сетке. Но в таких условиях, при небольшом давлении еще она меня просто перебегала.

– Вы проиграли два финала «Шлемов», но дальше «Уимблдон», покрытие вам подходит. Удастся там компенсировать эти два поражения?

– Надеюсь, что все к лучшему. Может, я все-таки что-то пойму и на «Уимблдоне» смогу улучшить результат по сравнению с этими «Шлемами». Но не могу сказать, что грунт не мое покрытие, я действительно играла в хороший теннис до этого финала. Чувствовала себя прекрасно и ощущала, что могу взять этот титул. Но вот последний матч – это был просто какой-то трэш, как скажет новое поколение. Кринж, – приводит слова Соболенко корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.

Коко Гауфф! Влезла в голову Соболенко, развалила ее игру и взяла «Ролан Гаррос»

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
logoКоко Гауфф
logoУимблдон
logoАрина Соболенко
logoРолан Гаррос
logoWTA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Гауфф о победе на РГ: «Процитирую Tyler, the Creator. Он сказал: «Если я когда-то говорил, что сомневался в себе, значит, я солгал»
67 июня, 17:06
Соболенко о поражении в финале РГ: «Отлично играть две недели, а потом в таких ужасных условиях показать такой ужасный теннис – это очень обидно»
387 июня, 16:38Фото
21-летняя Гауфф стала двукратной чемпионкой «Больших шлемов»
407 июня, 16:07
Главные новости
Циципас об Иванишевиче: «Я не ожидаю, что он сразу принесет мне титулы»
14 минут назад
Моресмо о том, что игроки потребовали увеличить призовые: «Рада, что наконец начался прямой диалог»
449 минут назад
Штутгарт (ATP). Первый круг. Лехечка играет с Бонзи, Сафиуллин встретится с Мпетши Перрикаром
1сегодня, 09:10Live
Хертогенбош (WTA). Первый круг. Сестры Кудерметовы играют друг с другом, Блинкова встретится с Синяковой
2сегодня, 09:09Live
Янник Синнер: «Я сделал все что мог, в этот раз не сработало 💔»
4сегодня, 09:07
Хертогенбош (ATP). Первый круг. Боржес борется с Басаваредди, Харри сыграет с Дардери, Ван де Зандшульп – с Беллуччи
сегодня, 09:04Live
Тренер Алькараса: «Карлос рожден играть в ключевые моменты»
1сегодня, 08:43
Лондон (WTA). Первый круг. Квитова сыграет с Хаддад Майя, Касаткина встретится с Картал, Захарова – с Векич
1сегодня, 08:11
Алькарас о том, что выиграл у Синнера 5 матчей подряд: «Не буду обыгрывать его вечно, это очевидно»
2сегодня, 08:04
Синнер о том, что в финале РГ проиграл 6-й матч длиннее 4 часов: «Не стал бы сравнивать этот матч с другими»
4сегодня, 07:21
Ко всем новостям
Последние новости
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
123 февраля, 16:30Фото
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1130 января, 17:09
Сетка Australian Open-2025
124 января, 20:23