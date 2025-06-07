Соболенко о финале «Ролан Гаррос»: «Это был просто какой-то трэш, как скажет новое поколение. Кринж»

Арина Соболенко прокомментировала поражение в финале «Ролан Гаррос».

Она проиграла Коко Гауфф 7:6(3), 2:6, 4:6.

– Мой теннис в финале был худшим, в какой я играла, за последние не знаю сколько месяцев. Условия были ужасными, ей было в них намного удобнее. Это худший финал, который я когда-либо играла.

Иногда такое бывает, что у тебя не идет ничего, а у соперницы получается все. Я пыталась понять, как мне играть в этих условиях [при сильном ветре], но это был не мой день.

– Насколько это ваша проблема, а насколько соперница заставляла вас играть хуже? Как она пыталась это делать?

– Очень много бегала и возвращала все эти высокие мячи в корт. Мне в этих условиях было трудно делать то, к чему я привыкла. А от нее прилетали, честно говоря, какие-то магические мячи, которые приземлялись в заднюю линию. Как будто кто-то там сверху просто смеялся [надо мной], как будто говорил: ну посмотрим, выдержишь ли ты такое.

Я не смогла сегодня. Надеюсь, в следующий раз, когда мы будем играть, если условия будут такими же, я буду играть чуть умнее, не буду так торопиться.

– Важнее были условия матча или то, что Коко ментально вас переиграла?

– Ментально нет человека сильнее, чем я. Думаю, в этих условиях она меня просто перебегала. Было тяжело делать то, что я должна делать против нее для победы. Вариативности добавлять, идти к сетке. Но в таких условиях, при небольшом давлении еще она меня просто перебегала.

– Вы проиграли два финала «Шлемов», но дальше «Уимблдон», покрытие вам подходит. Удастся там компенсировать эти два поражения?

– Надеюсь, что все к лучшему. Может, я все-таки что-то пойму и на «Уимблдоне» смогу улучшить результат по сравнению с этими «Шлемами». Но не могу сказать, что грунт не мое покрытие, я действительно играла в хороший теннис до этого финала. Чувствовала себя прекрасно и ощущала, что могу взять этот титул. Но вот последний матч – это был просто какой-то трэш, как скажет новое поколение. Кринж, – приводит слова Соболенко корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.

Коко Гауфф! Влезла в голову Соболенко, развалила ее игру и взяла «Ролан Гаррос»