Надежда Понтелеенко дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил на два года. На решение подана апелляция («Р-Спорт»)

Решение о двухлетней дисквалификации Надежды Понтелеенко будут оспаривать.

В ноябре прошлого года появилась информация, что 16-летняя фигуристка нарушила антидопинговые правила – в ее допинг-пробе было найдено запрещенное вещество.

Понтелеенко пропустила сезон-2024/25. По словам тренера спортсменки Олега Татаурова, врачи не давали ей допуск к соревнованиям из-за проблем с сердцем.

По информации «Р-Спорта», дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА вынес решение о дисквалификации фигуристки на два года. Срок дисквалификации отсчитывается с 26 декабря 2024 года и с учетом временного отстранения истекает 18 апреля 2026-го. Аннулируются результаты спортсменки начиная с 3 апреля 2024 года.

На официальном сайте РУСАДА информация о дисквалификации Понтелеенко отсутствует.

«В настоящее время рассматривается апелляция стороны спортсменки», – сообщил источник агентства.