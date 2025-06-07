Васильев о допросе Дасы полицией в Эстонии: «Они кричат, что в России нет демократии, но демонстрируют, как все на самом деле. Нужно готовиться, мы будем примером для всего мира»

Дмитрий Васильев отреагировал на новость о допросе Эли Дасы в Эстонии.

Ранее сообщалось , что капитана сборной Израиля и экс-защитника «Динамо » допросила эстонская полиция после его положительных высказываний о России.

«Я бы не назвал эту ситуацию перебором. Наоборот, очень хорошо, что все маски сброшены. В данном случае Эстония показывает истинную демократию.

Вот они кричат, что в России никакой демократии нет, а у них якобы есть, так вот они демонстрируют, как все на самом деле. Ничего удивительного. Как раз замечательно, что они так делают.

Теперь все, кто сомневался в том, что происходит на Западе, не будет питать никаких иллюзий. Эстонцы прекрасно показали, как оно есть. Но это временное явление, все пройдет, встанет на свои места.

Российская демократия покажет пример всему миру, как должна работать система. Нужно подготовиться к тому, что мы будем примером для всего мира. Это очень важно», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.