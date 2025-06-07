  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Васильев о допросе Дасы полицией в Эстонии: «Они кричат, что в России нет демократии, но демонстрируют, как все на самом деле. Нужно готовиться, мы будем примером для всего мира»
113

Васильев о допросе Дасы полицией в Эстонии: «Они кричат, что в России нет демократии, но демонстрируют, как все на самом деле. Нужно готовиться, мы будем примером для всего мира»

Дмитрий Васильев отреагировал на новость о допросе Эли Дасы в Эстонии.

Ранее сообщалось, что капитана сборной Израиля и экс-защитника «Динамо» допросила эстонская полиция после его положительных высказываний о России. 

«Я бы не назвал эту ситуацию перебором. Наоборот, очень хорошо, что все маски сброшены. В данном случае Эстония показывает истинную демократию.

Вот они кричат, что в России никакой демократии нет, а у них якобы есть, так вот они демонстрируют, как все на самом деле. Ничего удивительного. Как раз замечательно, что они так делают.

Теперь все, кто сомневался в том, что происходит на Западе, не будет питать никаких иллюзий. Эстонцы прекрасно показали, как оно есть. Но это временное явление, все пройдет, встанет на свои места.

Российская демократия покажет пример всему миру, как должна работать система. Нужно подготовиться к тому, что мы будем примером для всего мира. Это очень важно», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?2375 голосов
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoсборная Эстонии по футболу
logoЭли Даса
logoДмитрий Васильев
Политика
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoсборная Израиля по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Эстонская полиция допросила Дасу. Защитник сборной Израиля выразил благодарность «Динамо» и положительно отзывался о жизни в России
2947 июня, 12:56
Николай Валуев: «Я против пива на стадионах – это во вред населению. Тогда и рекламу пива на ТВ надо вернуть – это же тоже экономика»
1572 июня, 14:48
Губерниев о том, что РПЛ одна из лучших по зрелищности: «Да что там в Европе, в мире! Футбол в России прекрасен, нам несказанно повезло с такой интригой»
3426 мая, 09:34
Главные новости
«МЮ» и «Спортинг» ведут переговоры по Дьокерешу через посредников. Манкунианцы хотят подписать форварда независимо от будущего Хейлунда (Sky Sports)
24 минуты назад
Квалификация ЧМ-2026. Италия примет Молдову, Бельгия против Уэльса, Казахстан играет с Северной Македонией
2014 минут назадLive
Промес об уголовном преследовании: «Это темное облако, которое висит над твоей головой. Что бы ни решил закон, я возьму на себя ответственность»
2027 минут назад
Болельщик погиб на финале Лиги наций, упав со второго яруса трибуны. Медицинская бригада не смогла его спасти
427 минут назад
Марио Гомес о Ямале: «Он выиграет «Золотой мяч» несколько раз, думаю. Ламин будет доминировать в мировом футболе, если не будет травм»
1440 минут назад
Пономарев об уходе Николича: «Непорядочно по отношению к ЦСКА. Говорил, что хочет бороться за чемпионство, а сразу после сезона – ушел»
1148 минут назад
«МЮ» объявил об уходе Эриксена, Эванса и Линделефа в связи с истечением контрактов
2857 минут назад
«Сосьедад» хочет продать Субименди «Арсеналу», а не «Реалу». Клуб удивлен интересом мадридцев (Мигель Дилэйни)
10сегодня, 14:29
«Атлетико» подписал контракт с Лангле до 2028 года. Защитник расторг соглашение с «Барсой»
22сегодня, 14:16
Киву возглавил «Интер». Контракт – до 2027 года
52сегодня, 14:09Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Слишкович про «Оренбург»: «В начале сезона российских игроков было меньше, чем легионеров. Это ненормально. Прежних лидеров убрали, а новых в начале чемпионата не нашлось»
9 минут назад
Гладышев о Личке: «Не сказал бы, что он мягкий – мог наорать, выгнать с тренировки. Бывало, заканчивал раньше времени, если команда плохо тренировалась»
117 минут назад
Бельгия – Уэльс. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
124 минуты назад
Италия – Молдова. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
224 минуты назад
Слишкович заявил, что не знал заранее об увольнении Абаскаля: «Я старался защищать Гильермо. Если хочет что-то сказать, у него есть мой номер»
4сегодня, 14:11
Каррера о начале работы в «Спартаке»: «Думал, меня уволят вслед за Аленичевым. Сказали, что побуду исполняющим обязанности пару недель, пока ищут нового тренера»
1сегодня, 13:56
Как вы начали бегать? Расскажите вашу историю и выиграйте приз
сегодня, 13:23Трибуна
Головин о спорах с судьями: «Мне помогает, становлюсь энергичнее и сильнее. В «Монако» попросили контролировать это и чувствовать грань»
сегодня, 13:14
Ежов, Цыпченко, Якуба, Гапонов и Овсянников ушли из «Крыльев»
24сегодня, 12:34
«Бетис» выкупил защитника Натана у «Наполи» за 9 млн евро
1сегодня, 12:25