Израильская федерация и делегат ФИФА не позволили провести повторный допрос Дасы в эстонской полиции

Израильская федерация сорвала второй допросы Эли Дасы в Эстонии.

Ранее стало известно , что капитана сборной Израиля и экс-защитника «Динамо » допросила эстонская полиция после его положительных высказываний о России.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, Израильская футбольная ассоциация не позволила эстонской полиции провести повторный допрос Дасы .

«Эстонская полиция планировала провести повторный допрос, но местная и израильская ассоциации совместно с делегатом Международной федерации футбола помешали этому. Теперь все в порядке, проблем быть не должно», – сказал источник ТАСС .