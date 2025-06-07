Израильская федерация и делегат ФИФА не позволили провести повторный допрос Дасы в эстонской полиции
Израильская федерация сорвала второй допросы Эли Дасы в Эстонии.
Ранее стало известно, что капитана сборной Израиля и экс-защитника «Динамо» допросила эстонская полиция после его положительных высказываний о России.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, Израильская футбольная ассоциация не позволила эстонской полиции провести повторный допрос Дасы.
«Эстонская полиция планировала провести повторный допрос, но местная и израильская ассоциации совместно с делегатом Международной федерации футбола помешали этому. Теперь все в порядке, проблем быть не должно», – сказал источник ТАСС.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ТАСС
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