Бурруль об удалении Ньома за удар рукой в лицо Винисиусу: «Спорно, непохоже на агрессию. Но склоняюсь к красной – нет намерения сыграть в мяч»

Альфонсо Перес Бурруль не считает удаление Аллана Ньома однозначным.

Защитник «Хетафе» получил красную карточку от Хосе Мунуэры Монтеро через минуту после выхода на замену в игре с «Реалом » за то, что попал выставленной в сторону рукой в лицо Винисиусу Жуниору .

«Это на грани между безрассудством и серьезной грубой игрой. Непохоже на агрессию, хотя удар рукой на уровне шеи несет большой риск. Довольно спорный момент.

Фактор, который заставляет меня склоняться к красной карточке, а не желтой, – это то, что игрок «Хетафе » явно стремится ударить соперника и не намеревается играть в мяч. Я думаю, что в таких ситуациях, когда есть сомнения в том, насколько опасны действия, нужно применять критерий явной умышленности – за контакт с игроком в ситуации без мяча», – сказал экс-рефери.