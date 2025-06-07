Спортсмены Уганды, Камеруна, Алжира, Китая, Туниса выступят на турнире по гребле на сибирских лодках в Хантах
«В этом году международные соревнования на Кубок губернатора Югры по гребле на обласах (сибирских лодках – Спортс’’) пройдут 5-6 июля в Ханты-Мансийске в микрорайоне «Восточный», протока Горная.
Будет разыграно 35 комплектов медалей, а общий призовой фонд составит 500 тысяч рублей. Также будут спецпризы губернатора Югры – двум самым юным и двум старейшим участникам», – сообщили в пресс-службе «Юграмегаспорт».
Планируется участие порядка 270 спортсменов, в том числе из Алжира, Беларуси, Ирана, Израиля, Казахстана, Камеруна, Китая, Киргизии, Марокко, Сирии, Туниса, Турции, Туркменистана, Уганды, Узбекистана.
Для гостей и участников также планируется культурная программа: танцевальные выступления, обряд поклонения водному духу коренных народов Севера, мастер-классы и различные конкурсы.