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Спортсмены Уганды, Камеруна, Алжира, Китая, Туниса выступят на турнире по гребле на сибирских лодках в Хантах

Международный турнир по гребле на сибирских лодках пройдет в Ханты-Мансийске.

«В этом году международные соревнования на Кубок губернатора Югры по гребле на обласах (сибирских лодках – Спортс’’) пройдут 5-6 июля в Ханты-Мансийске в микрорайоне «Восточный», протока Горная.

Будет разыграно 35 комплектов медалей, а общий призовой фонд составит 500 тысяч рублей. Также будут спецпризы губернатора Югры – двум самым юным и двум старейшим участникам», – сообщили в пресс-службе «Юграмегаспорт».

Планируется участие порядка 270 спортсменов, в том числе из Алжира, Беларуси, Ирана, Израиля, Казахстана, Камеруна, Китая, Киргизии, Марокко, Сирии, Туниса, Турции, Туркменистана, Уганды, Узбекистана.

Для гостей и участников также планируется культурная программа: танцевальные выступления, обряд поклонения водному духу коренных народов Севера, мастер-классы и различные конкурсы.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
гребля на байдарках и каноэ
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