Петтер Нортуг рассматривает возможность перехода в сборную Мексики

13-кратный чемпион мира и двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг рассматривает возможность выступления за Мексику.

Ранее сообщалось, что Австрия отказалась предоставить 39-летнему спортсмену место в сборной.

«Могу сказать, что ведутся переговоры с несколькими странами. Нужно время, чтобы выяснить, возможно это или нет. Но осенью я получу разъяснения.

Если получится, то я мог бы сменить страну в 2026 году и приложить все силы ради чемпионата мира-2027 в Фалуне (Швеция). Было бы здорово завершить там карьеру.

Не могу рассказать много, но подтверждаю, что одна из стран, с которыми я контактирую, это Мексика. Мы в процессе общения и будем продолжать его через их посольство в Осло.

Они тоже считают это интересной идеей», – сказал Нортуг.