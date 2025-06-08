Мурзаканов забил Рибейро в первом раунде на UFC 316
В Ньюарке на UFC 316 состоялся бой в полутяжелом весе между Азаматом Мурзакановым и Брендсоном Рибейро.
Видео нокаута здесь.
Мурзаканов победил в первом раунде, забив соперника серией ударов. Рефери остановил поединок и зафиксировал победу Азамата техническим нокаутом.
Азамат Мурзаканов: «Дайте мне главный пятираундовый бой. Готов драться с любым, кто приблизит меня к титулу»
UFC 316: Двалишвили против О’Мэлли, Пенья подерется с Харрисон, Мурзаканов нокаутировал Рибейро
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал UFC Eurasia
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