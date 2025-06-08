Мурзаканов забил Рибейро в первом раунде на UFC 316

В Ньюарке на UFC 316 состоялся бой в полутяжелом весе между Азаматом Мурзакановым и Брендсоном Рибейро.

Видео нокаута здесь .

Мурзаканов победил в первом раунде, забив соперника серией ударов. Рефери остановил поединок и зафиксировал победу Азамата техническим нокаутом.

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