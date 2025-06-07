Рибери о словах Роналду про «Золотой мяч»: «Значит, все таки-нужно победить в ЛЧ, чтобы выиграть его? 🤣🤣🤣»

Франк Рибери отреагировал на слова Криштиану Роналду о «Золотом мяче».

Рассуждая о шансах Ламина Ямаля на завоевание приза, нападающий «Аль-Насра » заявил: «Награду должен получать тот, кто выиграл ЛЧ . Не слишком верю в индивидуальные призы, знаю, как принимаются решения за кулисами».

«Значит, все таки-нужно победить в Лиге чемпионов, чтобы выиграть «Золотой мяч»? 🤣🤣🤣» – написал бывший вингер «Баварии» в сторис инстаграма.

Напомним, в 2013 году Рибери финишировал третьим в голосовании, организованном ФИФА и France Football. Криштиану Роналду завоевал «Золотой мяч», Лионель Месси стал вторым. В том году «Бавария », за которую играл француз, стала победителем Лиги чемпионов.

Рибери о «Золотом мяче»-2013: «Будь голосование таким же, как сейчас, я бы победил. Я выиграл все в том году. У журналистов я был лидером»

Рибери о «Золотом мяче»-2013: «Навсегда останется несправедливостью. Все еще ищу объяснения. Месси и Роналду знали, что я с ними в одном ряду»