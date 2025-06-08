Кайла Харрисон победила Джулианну Пенью на UFC 316 и стала чемпионкой в легчайшем весе

В ночь на 8 июня в Ньюарке (США) прошел турнир UFC 316 . В соглавном событии Кайла Харрисон и Джулианна Пенья подрались за титул чемпионки легчайшего веса. Харрисон победила болевым приемом во втором раунде.

Харрисон дебютировала в UFC в апреле-2024. Ранее она выступала в PFL. Кайла – двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо (2012, 2016).

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