Кайла Харрисон победила Джулианну Пенью на UFC 316 и стала чемпионкой в легчайшем весе
В ночь на 8 июня в Ньюарке (США) прошел турнир UFC 316. В соглавном событии Кайла Харрисон и Джулианна Пенья подрались за титул чемпионки легчайшего веса. Харрисон победила болевым приемом во втором раунде.
Харрисон дебютировала в UFC в апреле-2024. Ранее она выступала в PFL. Кайла – двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо (2012, 2016).
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс″
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