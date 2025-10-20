Шелия о 2:2 с «Динамо»: «Ахмат» заслуживал победы и вновь доказал, что может на равных играть со всеми»
Георги Шелия оценил ничью «Ахмата» с московским «Динамо» (2:2) в РПЛ.
«Считаю, что мы провели достойный матч и могли победить. К сожалению, где-то мы недоработали в концовке и пропустили, хотя, думаю, заслуживали победы.
Но радует, что провели качественный матч в гостях с сильным соперником. И вновь доказали, что можем на равных играть со всеми», – сказал вратарь «Ахмата».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости