Батраков о Бонифасе: «Не увидел чего-то сверхъестественного. Нигерия – хорошая и интересная сборная, но опять же – не увидел чего-то сверхъестественного»

Алексей Батраков оценил действия Виктора Бонифасе в матче против России.

Сборные России и Нигерии сыграли вничью 1:1 в товарищеском матче. Виктор Бонифасе, представляющий «Байер», провел 61 минуту на поле.

«Наверное, это нужно спросить у центральных защитников, которые с ним в большинстве единоборств играли один на один. Но чего-то сверхъестественного я не увидел.

Нигерия – хорошая, интересная сборная. У них большие нападающие, которые хорошо борются.

Но опять же чего-то сверхъестественного я не увидел. Тяжело с кем можно сравнить Нигерию», – сказал полузащитник сборной России Алексей Батраков .

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