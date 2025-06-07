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  • «Барса» предложит тер Стегену выплату в размере годовой зарплаты за расторжение контракта (Diario Sport)
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«Барса» предложит тер Стегену выплату в размере годовой зарплаты за расторжение контракта (Diario Sport)

«Барселона» предложит Марку-Андре тер Стегену компенсацию за уход из клуба.

Как сообщает Diario Sport, в каталонском клубе рассчитывают на Жоана Гарсию, который должен перейти из «Эспаньола», и Войчеха Шченсны

Поэтому «Барселона» планирует предложить тер Стегену компенсацию в виде выплаты заработной платы за следующий сезон, чтобы он согласился расторгнуть контракт и получил свободу для переговоров с любым клубом.

Руководство готово отказаться от трансферной платы, чтобы не затягивать потенциальную сделку, и намерено возместить игроку разрыв соглашения, действующего до 30 июня 2028 года.

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Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Diario Sport
logoМарк-Андре тер Стеген
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logoЖоан Гарсия
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