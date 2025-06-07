Причина возможного ухода Николича из ЦСКА – конфликт с заместителем гендиректора Шевелевым. Претензия Марко – зимние трансферы («СЭ»)
Стала известная причина возможного ухода Марко Николича из ЦСКА.
По данным «Спорт-Экспресса», у сербского тренера конфликт с заместителем генерального директора по спортивным вопросам Евгением Шевелевым. Основная претензия Николича – трансферы в зимнее трансферное окно.
Николич тренирует ЦСКА с июля 2024 года. В сезоне-2024/25 армейцы под его руководством стали третьими в Мир РЛП и взяли Фонбет Кубок России.
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Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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