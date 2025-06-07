  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Причина возможного ухода Николича из ЦСКА – конфликт с заместителем гендиректора Шевелевым. Претензия Марко – зимние трансферы («СЭ»)
119

Причина возможного ухода Николича из ЦСКА – конфликт с заместителем гендиректора Шевелевым. Претензия Марко – зимние трансферы («СЭ»)

Стала известная причина возможного ухода Марко Николича из ЦСКА.

По данным «Спорт-Экспресса», у сербского тренера  конфликт с заместителем генерального директора по спортивным вопросам Евгением Шевелевым. Основная претензия Николича – трансферы в зимнее трансферное окно.

Николич тренирует ЦСКА с июля 2024 года. В сезоне-2024/25 армейцы под его руководством стали третьими в Мир РЛП и взяли Фонбет Кубок России.

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?2371 голос
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoМарко Николич
logoСпорт-Экспресс
Евгений Шевелев
logoЦСКА
возможные трансферы
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Николич уходит из ЦСКА в АЕК. Ради семьи и еврокубков
1467 июня, 16:25
Хомуха призвал ЦСКА вернуть Федотова, если Николич уйдет: «Владимир Валентинович не менее удачно работал, выиграв серебро и завоевав Кубок»
1147 июня, 12:32
Кузнецов готов сменить Николича в ЦСКА: «Если Гинер наберет, я брошу трубку и сразу приеду в офис»
447 июня, 11:37
Николич будет зарабатывать более 2 млн евро в год в АЕК. В ЦСКА он получает 1,2 млн
1327 июня, 10:10
Главные новости
«МЮ» и «Спортинг» ведут переговоры по Дьокерешу через посредников. Манкунианцы хотят подписать форварда независимо от будущего Хейлунда (Sky Sports)
24 минуты назад
Квалификация ЧМ-2026. Италия примет Молдову, Бельгия против Уэльса, Казахстан играет с Северной Македонией
2014 минут назадLive
Промес об уголовном преследовании: «Это темное облако, которое висит над твоей головой. Что бы ни решил закон, я возьму на себя ответственность»
2027 минут назад
Болельщик погиб на финале Лиги наций, упав со второго яруса трибуны. Медицинская бригада не смогла его спасти
427 минут назад
Марио Гомес о Ямале: «Он выиграет «Золотой мяч» несколько раз, думаю. Ламин будет доминировать в мировом футболе, если не будет травм»
1440 минут назад
Пономарев об уходе Николича: «Непорядочно по отношению к ЦСКА. Говорил, что хочет бороться за чемпионство, а сразу после сезона – ушел»
1148 минут назад
«МЮ» объявил об уходе Эриксена, Эванса и Линделефа в связи с истечением контрактов
2857 минут назад
«Сосьедад» хочет продать Субименди «Арсеналу», а не «Реалу». Клуб удивлен интересом мадридцев (Мигель Дилэйни)
10сегодня, 14:29
«Атлетико» подписал контракт с Лангле до 2028 года. Защитник расторг соглашение с «Барсой»
22сегодня, 14:16
Киву возглавил «Интер». Контракт – до 2027 года
52сегодня, 14:09Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Слишкович про «Оренбург»: «В начале сезона российских игроков было меньше, чем легионеров. Это ненормально. Прежних лидеров убрали, а новых в начале чемпионата не нашлось»
9 минут назад
Гладышев о Личке: «Не сказал бы, что он мягкий – мог наорать, выгнать с тренировки. Бывало, заканчивал раньше времени, если команда плохо тренировалась»
117 минут назад
Бельгия – Уэльс. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
124 минуты назад
Италия – Молдова. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
224 минуты назад
Слишкович заявил, что не знал заранее об увольнении Абаскаля: «Я старался защищать Гильермо. Если хочет что-то сказать, у него есть мой номер»
4сегодня, 14:11
Каррера о начале работы в «Спартаке»: «Думал, меня уволят вслед за Аленичевым. Сказали, что побуду исполняющим обязанности пару недель, пока ищут нового тренера»
1сегодня, 13:56
Как вы начали бегать? Расскажите вашу историю и выиграйте приз
сегодня, 13:23Трибуна
Головин о спорах с судьями: «Мне помогает, становлюсь энергичнее и сильнее. В «Монако» попросили контролировать это и чувствовать грань»
сегодня, 13:14
Ежов, Цыпченко, Якуба, Гапонов и Овсянников ушли из «Крыльев»
24сегодня, 12:34
«Бетис» выкупил защитника Натана у «Наполи» за 9 млн евро
1сегодня, 12:25