Причина возможного ухода Николича из ЦСКА – конфликт с заместителем гендиректора Шевелевым. Претензия Марко – зимние трансферы («СЭ»)

Стала известная причина возможного ухода Марко Николича из ЦСКА.

По данным «Спорт-Экспресса », у сербского тренера конфликт с заместителем генерального директора по спортивным вопросам Евгением Шевелевым . Основная претензия Николича – трансферы в зимнее трансферное окно.

Николич тренирует ЦСКА с июля 2024 года. В сезоне-2024/25 армейцы под его руководством стали третьими в Мир РЛП и взяли Фонбет Кубок России.