Карпин про мнение о том, что «Динамо» отскочило в матче с «Ахматом»: «Поздравляю вас»
На 88-й минуте грозненцы вышли вперед (2:1), на 93-й форвард бело-голубых Константин Тюкавин сравнял счет.
— Местами казалось, что футболисты команды первый раз друг друга видят. Может быть, мнение предвзятое, но «Динамо» отскочило…
— Поздравляю вас.
— Почему после хорошего начала команда отдала игру?
— Очередной, уже который по счету раз, голевой пас отдаем с аута. Игра идет, все хорошо, замечательно, а потом расстроились. Психологический удар? Да. Нужно играть дальше? Нужно. Но когда это происходит во второй, третьей, седьмой, восьмой игре… Как ушат холодной воды.
— Почему не удалось в атаке сыграть ярко, как с «Локомотивом»?
— Согласен. У меня ровно такой же вопрос к футболистам. Начали нормально, не скажу, что феерично. Было все под контролем, но не продолжили.
— Почему Тюкавина не выпустили раньше?
— Возможность была, но выдержал бы большее количество времени — под вопросом. Пока дозированно выпускаем. В Краснодаре и Самаре сыграл по 45 минут. Пока не набрал оптимальную форму. Как и с Гладышевым ситуация.
— Каково состояние Миранчука?
— Пока не готов ответить, насколько серьезно. В понедельник в лучшем случае поймем, когда остынет голеностоп.
— Может ли Расулов бороться за место первого номера?
— В голах, которые пропустили, его вины нет. Так что почему бы и нет? — сказал тренер «Динамо».