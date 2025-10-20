Карпин про мнение о том, что «Динамо» отскочило в матче с «Ахматом»: «Поздравляю вас»

Валерий Карпин оценил мнение о том, что «Динамо» повезло в матче с «Ахматом» (2:2).

На 88-й минуте грозненцы вышли вперед (2:1), на 93-й форвард бело-голубых Константин Тюкавин сравнял счет.

— Местами казалось, что футболисты команды первый раз друг друга видят. Может быть, мнение предвзятое, но «Динамо» отскочило…

— Поздравляю вас.

— Почему после хорошего начала команда отдала игру?

— Очередной, уже который по счету раз, голевой пас отдаем с аута. Игра идет, все хорошо, замечательно, а потом расстроились. Психологический удар? Да. Нужно играть дальше? Нужно. Но когда это происходит во второй, третьей, седьмой, восьмой игре… Как ушат холодной воды.

— Почему не удалось в атаке сыграть ярко, как с «Локомотивом»?

— Согласен. У меня ровно такой же вопрос к футболистам. Начали нормально, не скажу, что феерично. Было все под контролем, но не продолжили.

— Почему Тюкавина не выпустили раньше?

— Возможность была, но выдержал бы большее количество времени — под вопросом. Пока дозированно выпускаем. В Краснодаре и Самаре сыграл по 45 минут. Пока не набрал оптимальную форму. Как и с Гладышевым ситуация.

— Каково состояние Миранчука?

— Пока не готов ответить, насколько серьезно. В понедельник в лучшем случае поймем, когда остынет голеностоп.

— Может ли Расулов бороться за место первого номера?

— В голах, которые пропустили, его вины нет. Так что почему бы и нет? — сказал тренер «Динамо».