Плющенко обратился к пластическому хирургу: «Он кое-что подправил, намарафетил, я все на себе ощутил»
Евгений Плющенко обратился к пластическому хирургу.
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко обратился к пластическому хирургу Тимуру Хайдарову.
Хайдаров и Плющенко опубликовали совместное видео, где хирург предложил подписчикам догадаться, какую операцию он выполнил.
«Р-Спорт» предполагает, что Плющенко мог сделать верхнюю и нижнюю блефаропластику – коррекцию век для устранения нависания и создания так называемого эффекта «лисьих глаз».
«Хочу поблагодарить и сказать огромное спасибо Тимурчику – человеку мегапрофессиональному, с золотыми руками, с бриллиантовым персоналом. Просто фантастика! Он действительно кое-что подправил, намарафетил, я все на себе ощутил», – сказал фигурист в видео.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм Тимура Хайдарова
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