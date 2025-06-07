Плющенко обратился к пластическому хирургу: «Он кое-что подправил, намарафетил, я все на себе ощутил»

Евгений Плющенко обратился к пластическому хирургу.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко обратился к пластическому хирургу Тимуру Хайдарову.

Хайдаров и Плющенко опубликовали совместное видео, где хирург предложил подписчикам догадаться, какую операцию он выполнил.

«Р-Спорт» предполагает , что Плющенко мог сделать верхнюю и нижнюю блефаропластику – коррекцию век для устранения нависания и создания так называемого эффекта «лисьих глаз».

«Хочу поблагодарить и сказать огромное спасибо Тимурчику – человеку мегапрофессиональному, с золотыми руками, с бриллиантовым персоналом. Просто фантастика! Он действительно кое-что подправил, намарафетил, я все на себе ощутил», – сказал фигурист в видео.