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Зампред Госдумы Жуков о допросе Дасы: «Надо дисквалифицировать Эстонию в футболе. Я уже ничему не удивляюсь – вон, немцы заявляют, что американцы освободили Германию от фашизма»

Александр Жуков призвал отстранить Эстонию от футбола из-за допроса Эли Дасы.

Ранее стало известно, что капитана сборной Израиля и экс-защитника «Динамо» после его положительных высказываний о России допросила эстонская полиция.

«Безобразие полное. Надо дисквалифицировать Эстонию в футболе, и все. Вне всякого сомнения, ФИФА и УЕФА должны отстранить Эстонию от турниров. Должен работать принцип, что спорт вне политики.

Я теперь уже ничему не удивляюсь. Вон, немцы заявляют, что американцы освободили Германию от фашизма… Чему тут уже удивляться?» – сказал первый зампредседателя Госдумы РФ и почетный президент Олимпийского комитета России. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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